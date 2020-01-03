Borsa şirketlerinin piyasa değeri

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 182 milyar lira olarak hesaplandı.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Koç Holding
|51.478.730.415
|1,48
|Garanti Bankası
|45.780.000.000
|0,89
|Akbank
|41.288.000.000
|0,80
|Enka İnşaat
|32.050.000.000
|0,87
|Tüpraş
|31.452.651.520
|2,45
|Ereğli Demir Çelik
|31.325.000.000
|1,09
|Turkcell
|30.492.000.000
|1,75
|Bim Mağazalar
|28.805.568.000
|7,12
|İş Bankası (C)
|28.394.810.700
|0,52
|Türk Telekom
|25.445.000.000
|2,83
|ASELSAN
|24.829.200.000
|2,08
|Ford Otosan
|24.212.790.000
|5,24
|İskenderun Demir Çelik
|22.620.000.000
|1,49
|Yapı ve Kredi Bank.
|20.526.334.620
|0,51
|Türk Hava Yolları
|19.678.800.000
|0,52
|Sabancı Holding
|19.649.089.856
|0,62
|Arçelik
|14.311.923.382
|1,59
|Anadolu Efes
|13.665.789.470
|1,14
|Vakıflar Bankası
|13.425.000.000
|0,44
|Tofaş Oto. Fab.
|13.200.000.000
|3,31
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)