Borsa şirketlerinin piyasa değeri

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 193 milyar lira olarak hesaplandı.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Koç Holding
|50.540.448.137
|1,45
|Garanti Bankası
|44.646.000.000
|0,87
|Akbank
|40.560.000.000
|0,79
|Enka İnşaat
|32.050.000.000
|0,87
|Ereğli Demir Çelik
|31.255.000.000
|1,09
|Tüpraş
|30.751.477.760
|2,40
|Turkcell
|30.668.000.000
|1,76
|Bim Mağazalar
|29.206.320.000
|7,22
|İş Bankası (C)
|27.764.814.900
|0,51
|ASELSAN
|25.536.000.000
|2,14
|Ford Otosan
|24.984.792.000
|5,41
|Türk Telekom
|24.955.000.000
|2,78
|İskenderun Demir Çelik
|22.185.000.000
|1,46
|Yapı ve Kredi Bank.
|20.272.923.082
|0,50
|Sabancı Holding
|19.322.625.227
|0,61
|Türk Hava Yolları
|18.699.000.000
|0,50
|Arçelik
|14.203.806.869
|1,58
|Anadolu Efes
|13.902.631.575
|1,16
|Tofaş Oto. Fab.
|13.290.000.000
|3,33
|Vakıflar Bankası
|13.100.000.000
|0,43
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)