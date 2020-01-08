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Borsa şirketlerinin piyasa değeri

Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 14.00 itibarıyla 1 trilyon 195 milyar lira oldu.

08.01.2020 14:24 | Son Güncelleme: 08.01.2020 14:24Borsa şirketlerinin piyasa değeri
Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 14.00 itibarıyla 1 trilyon 195 milyar lira oldu.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)PDPD/DD
Koç Holding50.185.422.4101,44
Garanti Bankası45.864.000.0000,89
Akbank41.028.000.0000,80
Enka İnşaat31.800.000.0000,86
Ereğli Demir Çelik31.500.000.0001,10
Turkcell30.426.000.0001,75
Tüpraş30.275.681.2802,36
Bim Mağazalar29.267.040.0007,23
İş Bankası (C)27.944.813.7000,51
ASELSAN25.467.600.0002,13
Türk Telekom25.025.000.0002,79
Ford Otosan24.809.337.0005,37
İskenderun Demir Çelik22.156.000.0001,46
Yapı ve Kredi Bank.20.357.393.5940,51
Sabancı Holding19.506.261.5800,61
Türk Hava Yolları18.574.800.0000,49
Arçelik14.041.632.1001,56
Anadolu Efes13.713.157.8911,14
Tofaş Oto. Fab.13.330.000.0003,34
Vakıflar Bankası13.325.000.0000,44
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Garanti Bankası, Borsa İstanbul, Koç Holding, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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