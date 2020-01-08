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Borsa şirketlerinin piyasa değeri

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 191 milyar lira olarak hesaplandı.

08.01.2020 18:40 | Son Güncelleme: 08.01.2020 18:40Borsa şirketlerinin piyasa değeri
Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 191 milyar lira olarak hesaplandı.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)PDPD/DD
Koç Holding50.565.807.1171,45
Garanti Bankası46.620.000.0000,91
Akbank41.392.000.0000,80
Enka İnşaat31.750.000.0000,86
Ereğli Demir Çelik31.325.000.0001,09
Turkcell30.580.000.0001,76
Tüpraş30.100.387.8402,34
Bim Mağazalar29.291.328.0007,24
İş Bankası (C)27.899.814.0000,51
ASELSAN25.376.400.0002,13
Türk Telekom25.165.000.0002,80
Ford Otosan25.072.519.5005,43
İskenderun Demir Çelik22.040.000.0001,45
Yapı ve Kredi Bank.20.441.864.1070,51
Sabancı Holding19.567.473.6980,62
Türk Hava Yolları18.630.000.0000,50
Arçelik14.068.661.2281,56
Anadolu Efes13.677.631.5751,14
Vakıflar Bankası13.400.000.0000,44
Tofaş Oto. Fab.13.400.000.0003,36
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Garanti Bankası, Borsa İstanbul, Koç Holding, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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