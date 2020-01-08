Borsa şirketlerinin piyasa değeri

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD Koç Holding 50.565.807.117 1,45 Garanti Bankası 46.620.000.000 0,91 Akbank 41.392.000.000 0,80 Enka İnşaat 31.750.000.000 0,86 Ereğli Demir Çelik 31.325.000.000 1,09 Turkcell 30.580.000.000 1,76 Tüpraş 30.100.387.840 2,34 Bim Mağazalar 29.291.328.000 7,24 İş Bankası (C) 27.899.814.000 0,51 ASELSAN 25.376.400.000 2,13 Türk Telekom 25.165.000.000 2,80 Ford Otosan 25.072.519.500 5,43 İskenderun Demir Çelik 22.040.000.000 1,45 Yapı ve Kredi Bank. 20.441.864.107 0,51 Sabancı Holding 19.567.473.698 0,62 Türk Hava Yolları 18.630.000.000 0,50 Arçelik 14.068.661.228 1,56 Anadolu Efes 13.677.631.575 1,14 Vakıflar Bankası 13.400.000.000 0,44 Tofaş Oto. Fab. 13.400.000.000 3,36

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 191 milyar lira olarak hesaplandı.BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)