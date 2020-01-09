Haberler » Ekonomi » Borsa şirketlerinin piyasa değeri - Ekonomi

Borsa şirketlerinin piyasa değeri

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 241 milyar lira olarak hesaplandı.

09.01.2020 18:44 | Son Güncelleme: 09.01.2020 18:44Borsa şirketlerinin piyasa değeri
Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 241 milyar lira olarak hesaplandı.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)PDPD/DD
Koç Holding51.783.038.1811,49
Garanti Bankası50.064.000.0000,97
Akbank44.304.000.0000,86
Enka İnşaat32.550.000.0000,88
Ereğli Demir Çelik32.480.000.0001,13
Turkcell32.340.000.0001,86
Tüpraş31.327.441.9202,44
İş Bankası (C)30.014.799.9000,55
Bim Mağazalar29.522.064.0007,29
Türk Telekom26.880.000.0002,99
ASELSAN26.083.200.0002,18
Ford Otosan25.756.794.0005,58
İskenderun Demir Çelik22.591.000.0001,49
Yapı ve Kredi Bank.21.371.039.7490,53
Sabancı Holding20.669.291.8210,65
Türk Hava Yolları19.665.000.0000,52
Arçelik14.514.641.8431,61
Vakıflar Bankası14.225.000.0000,47
Anadolu Efes14.174.999.9961,18
Tofaş Oto. Fab.13.790.000.0003,46
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Garanti Bankası, Borsa İstanbul, Koç Holding, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

Son Dakika Haberleri

19:32  Borsa İstanbul'da iki rekor - Ekonomi
19:26  Hazar Boru Hattı Konsorsiyumu, 2019'da dünya pazarlarına 63 milyon ton petrol gönderdi - Ekonomi
19:25  Bakan Albayrak: "Son 3 yılın en düşük devlet tahvili faizlerine doğru yol alıyoruz" - Ekonomi
19:10  Bakan Albayrak: "Enflasyonla mücadele en önemli önceliklerimizden birisi olacak" - Ekonomi
18:50  TÜRKPATENT Başkanı Asan: "Patent, marka ve tasarımlar dünya ekonomisinin merkezinde" - Ekonomi
18:22  Son dakika: Borsa İstanbul'dan bir rekor daha! 22 ayın en yüksek kapanışını yaptı - Ekonomi
17:52  Nissan'ın eski CEO'su Carlos Ghosn'a Lübnan'dan çıkış yasağı getirildi - Ekonomi
17:44  THY ve Pegasus İran ve Irak uçuşlarına yeniden başlıyor - Ekonomi
16:24  İBB, personel alımı için ilana çıktı! İşte kadrolar - Ekonomi
15:50  Bilinmeyen numaralar hizmeti veren şirketlerin geliri 587 milyon lirayı geçti - Ekonomi
9.01.2020 19:37:38