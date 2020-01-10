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Borsa şirketlerinin piyasa değeri

Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 14.00 itibarıyla 1 trilyon 254 milyar lira oldu.

10.01.2020 14:22 | Son Güncelleme: 10.01.2020 14:22Borsa şirketlerinin piyasa değeri
Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 14.00 itibarıyla 1 trilyon 254 milyar lira oldu.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)PDPD/DD
Koç Holding52.188.781.8691,50
Garanti Bankası50.190.000.0000,97
Akbank44.928.000.0000,87
Ereğli Demir Çelik32.515.000.0001,13
Enka İnşaat32.350.000.0000,88
Turkcell31.790.000.0001,83
Tüpraş31.227.274.2402,43
İş Bankası (C)30.509.796.6000,56
Bim Mağazalar29.473.488.0007,28
Türk Telekom26.985.000.0003,00
Aselsan26.060.400.0002,18
Ford Otosan25.388.338.5005,50
İskenderun Demir Çelik22.649.000.0001,49
Yapı ve Kredi Bank.22.300.215.3900,55
Sabancı Holding20.914.140.2930,66
Türk Hava Yolları19.665.000.0000,52
Arçelik14.717.360.3051,63
Vakıflar Bankası14.550.000.0000,48
Anadolu Efes14.080.263.1541,17
Tofaş Oto. Fab.13.600.000.0003,41
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Koç Holding, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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