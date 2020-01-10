Borsa şirketlerinin piyasa değeri

Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 14.00 itibarıyla 1 trilyon 254 milyar lira oldu.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Koç Holding
|52.188.781.869
|1,50
|Garanti Bankası
|50.190.000.000
|0,97
|Akbank
|44.928.000.000
|0,87
|Ereğli Demir Çelik
|32.515.000.000
|1,13
|Enka İnşaat
|32.350.000.000
|0,88
|Turkcell
|31.790.000.000
|1,83
|Tüpraş
|31.227.274.240
|2,43
|İş Bankası (C)
|30.509.796.600
|0,56
|Bim Mağazalar
|29.473.488.000
|7,28
|Türk Telekom
|26.985.000.000
|3,00
|Aselsan
|26.060.400.000
|2,18
|Ford Otosan
|25.388.338.500
|5,50
|İskenderun Demir Çelik
|22.649.000.000
|1,49
|Yapı ve Kredi Bank.
|22.300.215.390
|0,55
|Sabancı Holding
|20.914.140.293
|0,66
|Türk Hava Yolları
|19.665.000.000
|0,52
|Arçelik
|14.717.360.305
|1,63
|Vakıflar Bankası
|14.550.000.000
|0,48
|Anadolu Efes
|14.080.263.154
|1,17
|Tofaş Oto. Fab.
|13.600.000.000
|3,41
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)