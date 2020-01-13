Borsa şirketlerinin piyasa değeri

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 268 milyar lira olarak hesaplandı.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Koç Holding
|52.746.679.440
|1,52
|Garanti Bankası
|51.240.000.000
|0,99
|Akbank
|45.344.000.000
|0,88
|Ereğli Demir Çelik
|33.425.000.000
|1,16
|Enka İnşaat
|32.300.000.000
|0,88
|Turkcell
|31.812.000.000
|1,83
|Tüpraş
|31.427.609.600
|2,45
|İş Bankası (C)
|30.329.797.800
|0,56
|Bim Mağazalar
|29.327.760.000
|7,25
|Türk Telekom
|27.860.000.000
|3,10
|ASELSAN
|26.128.800.000
|2,19
|Ford Otosan
|25.984.885.500
|5,63
|Yapı ve Kredi Bank.
|23.313.861.544
|0,58
|İskenderun Demir Çelik
|22.968.000.000
|1,51
|Sabancı Holding
|21.118.180.686
|0,66
|Türk Hava Yolları
|20.479.200.000
|0,55
|Vakıflar Bankası
|15.250.000.000
|0,50
|Arçelik
|14.744.389.433
|1,64
|Anadolu Efes
|14.092.105.259
|1,17
|Tofaş Oto. Fab.
|13.430.000.000
|3,37
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)