Borsa şirketlerinin piyasa değeri

Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 14.00 itibarıyla 1 trilyon 279 milyar lira oldu.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Koç Holding
|52.493.089.635
|1,51
|Garanti Bankası
|51.030.000.000
|0,99
|Akbank
|45.448.000.000
|0,88
|Ereğli Demir Çelik
|33.285.000.000
|1,16
|Enka İnşaat
|32.450.000.000
|0,88
|Turkcell
|31.878.000.000
|1,83
|Tüpraş
|31.102.064.640
|2,42
|İş Bankası (C)
|30.779.794.800
|0,56
|Bim Mağazalar
|29.485.632.000
|7,28
|Türk Telekom
|28.245.000.000
|3,14
|ASELSAN
|26.379.600.000
|2,21
|Ford Otosan
|26.019.976.500
|5,63
|Yapı ve Kredi Bank.
|23.398.332.057
|0,58
|İskenderun Demir Çelik
|22.939.000.000
|1,51
|Sabancı Holding
|21.138.584.725
|0,67
|Türk Hava Yolları
|20.396.400.000
|0,54
|Vakıflar Bankası
|15.625.000.000
|0,51
|Arçelik
|14.784.933.125
|1,64
|Anadolu Efes
|14.305.263.154
|1,19
|Tofaş Oto. Fab.
|13.540.000.000
|3,39
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)