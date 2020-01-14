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Borsa şirketlerinin piyasa değeri

Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 14.00 itibarıyla 1 trilyon 279 milyar lira oldu.

14.01.2020 14:38 | Son Güncelleme: 14.01.2020 14:38Borsa şirketlerinin piyasa değeri
Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 14.00 itibarıyla 1 trilyon 279 milyar lira oldu.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)PDPD/DD
Koç Holding52.493.089.6351,51
Garanti Bankası51.030.000.0000,99
Akbank45.448.000.0000,88
Ereğli Demir Çelik33.285.000.0001,16
Enka İnşaat32.450.000.0000,88
Turkcell31.878.000.0001,83
Tüpraş31.102.064.6402,42
İş Bankası (C)30.779.794.8000,56
Bim Mağazalar29.485.632.0007,28
Türk Telekom28.245.000.0003,14
ASELSAN26.379.600.0002,21
Ford Otosan26.019.976.5005,63
Yapı ve Kredi Bank.23.398.332.0570,58
İskenderun Demir Çelik22.939.000.0001,51
Sabancı Holding21.138.584.7250,67
Türk Hava Yolları20.396.400.0000,54
Vakıflar Bankası15.625.000.0000,51
Arçelik14.784.933.1251,64
Anadolu Efes14.305.263.1541,19
Tofaş Oto. Fab.13.540.000.0003,39
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Garanti Bankası, Borsa İstanbul, Koç Holding, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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