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Borsa şirketlerinin piyasa değeri

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 372 milyar lira olarak hesaplandı.

17.01.2020 18:46 | Son Güncelleme: 17.01.2020 18:46Borsa şirketlerinin piyasa değeri
Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 372 milyar lira olarak hesaplandı.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)PDPD/DD
Koç Holding53.608.884.7771,54
Garanti Bankası51.240.000.0000,99
Akbank45.864.000.0000,89
Ereğli Demir Çelik33.250.000.0001,16
Enka İnşaat32.600.000.0000,89
İş Bankası (C)31.949.787.0000,58
Turkcell31.592.000.0001,82
Tüpraş30.300.723.2002,36
Bim Mağazalar30.080.688.0007,43
Türk Telekom28.000.000.0003,12
Ford Otosan26.669.160.0005,78
ASELSAN26.128.800.0002,19
Yapı ve Kredi Bank.25.003.271.8010,62
İskenderun Demir Çelik22.910.000.0001,51
Sabancı Holding21.505.857.4330,68
Türk Hava Yolları20.741.400.0000,55
Vakıflar Bankası16.250.000.0000,53
Anadolu Efes15.146.052.6281,26
Arçelik14.879.535.0741,65
Tofaş Oto. Fab.14.260.000.0003,58
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Garanti Bankası, Borsa İstanbul, Koç Holding, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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