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Borsa şirketlerinin piyasa değeri

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 419 milyar lira olarak hesaplandı.

20.01.2020 18:52 | Son Güncelleme: 20.01.2020 18:52Borsa şirketlerinin piyasa değeri
Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 419 milyar lira olarak hesaplandı.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
Piyasa değeri ilk 20 PDPD/DD
Koç Holding54.521.808.0751,57
Garanti Bankası51.366.000.0001,00
Akbank46.280.000.0000,90
Ereğli Demir Çelik34.265.000.0001,19
Enka İnşaat33.050.000.0000,90
İş Bankası (C)32.219.785.2000,59
Turkcell31.944.000.0001,84
Tüpraş30.450.974.7202,37
Bim Mağazalar29.959.248.0007,40
Türk Telekom27.790.000.0003,09
Ford Otosan27.002.524.5005,85
Aselsan26.334.000.0002,21
Yapı ve Kredi Bank.25.172.212.8260,63
İskenderun Demir Çelik23.780.000.0001,57
Sabancı Holding21.322.221.0790,67
Türk Hava Yolları20.810.400.0000,55
Vakıflar Bankası16.875.000.0000,55
Anadolu Efes15.193.421.0491,26
Arçelik14.933.593.3311,66
Tofaş Oto. Fab.14.400.000.0003,61

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Garanti Bankası, Borsa İstanbul, Koç Holding, Ekonomi

Kaynak: AA

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