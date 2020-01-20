Borsa şirketlerinin piyasa değeri

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 419 milyar lira olarak hesaplandı.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20
|PD
|PD/DD
|Koç Holding
|54.521.808.075
|1,57
|Garanti Bankası
|51.366.000.000
|1,00
|Akbank
|46.280.000.000
|0,90
|Ereğli Demir Çelik
|34.265.000.000
|1,19
|Enka İnşaat
|33.050.000.000
|0,90
|İş Bankası (C)
|32.219.785.200
|0,59
|Turkcell
|31.944.000.000
|1,84
|Tüpraş
|30.450.974.720
|2,37
|Bim Mağazalar
|29.959.248.000
|7,40
|Türk Telekom
|27.790.000.000
|3,09
|Ford Otosan
|27.002.524.500
|5,85
|Aselsan
|26.334.000.000
|2,21
|Yapı ve Kredi Bank.
|25.172.212.826
|0,63
|İskenderun Demir Çelik
|23.780.000.000
|1,57
|Sabancı Holding
|21.322.221.079
|0,67
|Türk Hava Yolları
|20.810.400.000
|0,55
|Vakıflar Bankası
|16.875.000.000
|0,55
|Anadolu Efes
|15.193.421.049
|1,26
|Arçelik
|14.933.593.331
|1,66
|Tofaş Oto. Fab.
|14.400.000.000
|3,61
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)