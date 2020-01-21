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Borsa şirketlerinin piyasa değeri

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 468 milyar lira olarak hesaplandı.

21.01.2020 19:02 | Son Güncelleme: 21.01.2020 19:02Borsa şirketlerinin piyasa değeri
Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 468 milyar lira olarak hesaplandı.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
Piyasa değeri ilk 20 PDPD/DD
Koç Holding54.268.218.2701,56
Garanti Bankası52.416.000.0001,02
Akbank46.020.000.0000,89
Ereğli Demir Çelik34.510.000.0001,20
Enka İnşaat32.900.000.0000,89
Turkcell32.736.000.0001,88
İş Bankası (C)32.714.781.9000,60
Tüpraş30.425.932.8002,37
Bim Mağazalar30.360.000.0007,50
Türk Telekom28.175.000.0003,14
Ford Otosan27.441.162.0005,94
Aselsan26.334.000.0002,21
Yapı ve Kredi Bank.25.594.565.3910,64
İskenderun Demir Çelik23.867.000.0001,57
Sabancı Holding21.403.837.2360,67
Türk Hava Yolları20.534.400.0000,55
Vakıflar Bankası17.150.000.0000,56
Anadolu Efes15.169.736.8381,26
Arçelik14.960.622.4591,66
Tofaş Oto. Fab.14.500.000.0003,64
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Garanti Bankası, Borsa İstanbul, Koç Holding, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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