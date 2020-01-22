Borsa şirketlerinin piyasa değeri

Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 14.00 itibarıyla 1 trilyon 424 milyar lira oldu. BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20
|PD
|PD/DD
|Koç Holding
|54.217.500.309
|1,56
|Garanti Bankası
|52.164.000.000
|1,01
|Akbank
|46.280.000.000
|0,90
|Ereğli Demir Çelik
|34.230.000.000
|1,19
|Enka İnşaat
|33.250.000.000
|0,90
|İş Bankası (C)
|32.894.780.700
|0,60
|Turkcell
|32.626.000.000
|1,88
|Tüpraş
|30.626.268.160
|2,39
|Bim Mağazalar
|29.862.096.000
|7,38
|Türk Telekom
|28.105.000.000
|3,13
|Ford Otosan
|26.932.342.500
|5,83
|ASELSAN
|26.334.000.000
|2,21
|Yapı ve Kredi Bank.
|25.763.506.416
|0,64
|İskenderun Demir Çelik
|23.722.000.000
|1,56
|Sabancı Holding
|21.281.413.000
|0,67
|Türk Hava Yolları
|20.493.000.000
|0,55
|Vakıflar Bankası
|17.275.000.000
|0,57
|Anadolu Efes
|15.371.052.627
|1,28
|Arçelik
|14.960.622.459
|1,66
|Tofaş Oto. Fab.
|14.480.000.000
|3,63
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)