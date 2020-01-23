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Borsa şirketlerinin piyasa değeri

Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 14.00 itibarıyla 1 trilyon 384 milyar lira oldu.

23.01.2020 14:58 | Son Güncelleme: 23.01.2020 14:58Borsa şirketlerinin piyasa değeri
Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 14.00 itibarıyla 1 trilyon 384 milyar lira oldu. BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
Piyasa değeri ilk 20 PDPD/DD
Koç Holding53.253.859.0501,53
Garanti Bankası51.240.000.0000,99
Akbank45.864.000.0000,89
Ereğli Demir Çelik34.055.000.0001,19
Enka İnşaat33.400.000.0000,91
İş Bankası (C)32.894.780.7000,60
Turkcell32.384.000.0001,86
Bim Mağazalar30.572.520.0007,55
Tüpraş30.275.681.2802,36
Türk Telekom28.035.000.0003,12
Ford Otosan26.879.706.0005,82
Aselsan26.288.400.0002,20
Yapı ve Kredi Bank.25.763.506.4160,64
İskenderun Demir Çelik23.577.000.0001,55
Sabancı Holding21.403.837.2360,67
Türk Hava Yolları19.996.200.0000,53
Vakıflar Bankası17.000.000.0000,56
Anadolu Efes15.418.421.0491,28
Arçelik14.784.933.1251,64
Tofaş Oto. Fab.14.380.000.0003,61

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Garanti Bankası, Borsa İstanbul, Koç Holding, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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