Borsa şirketlerinin piyasa değeri

Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 14.00 itibarıyla 1 trilyon 384 milyar lira oldu. BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20
|PD
|PD/DD
|Koç Holding
|53.253.859.050
|1,53
|Garanti Bankası
|51.240.000.000
|0,99
|Akbank
|45.864.000.000
|0,89
|Ereğli Demir Çelik
|34.055.000.000
|1,19
|Enka İnşaat
|33.400.000.000
|0,91
|İş Bankası (C)
|32.894.780.700
|0,60
|Turkcell
|32.384.000.000
|1,86
|Bim Mağazalar
|30.572.520.000
|7,55
|Tüpraş
|30.275.681.280
|2,36
|Türk Telekom
|28.035.000.000
|3,12
|Ford Otosan
|26.879.706.000
|5,82
|Aselsan
|26.288.400.000
|2,20
|Yapı ve Kredi Bank.
|25.763.506.416
|0,64
|İskenderun Demir Çelik
|23.577.000.000
|1,55
|Sabancı Holding
|21.403.837.236
|0,67
|Türk Hava Yolları
|19.996.200.000
|0,53
|Vakıflar Bankası
|17.000.000.000
|0,56
|Anadolu Efes
|15.418.421.049
|1,28
|Arçelik
|14.784.933.125
|1,64
|Tofaş Oto. Fab.
|14.380.000.000
|3,61
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)