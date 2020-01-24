Haberler » Ekonomi » Borsa şirketlerinin piyasa değeri - Ekonomi

Borsa şirketlerinin piyasa değeri

Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 14.00 itibarıyla 1 trilyon 338 milyar lira oldu.

24.01.2020 14:34 | Son Güncelleme: 24.01.2020 14:34Borsa şirketlerinin piyasa değeri
Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 14.00 itibarıyla 1 trilyon 338 milyar lira oldu. BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
Piyasa değeri ilk 20 PDPD/DD
Koç Holding52.695.961.4791,51
Garanti Bankası50.022.000.0000,97
Akbank45.032.000.0000,87
Ereğli Demir Çelik33.565.000.0001,17
Enka İnşaat33.300.000.0000,90
İş Bankası (C)32.759.781.6000,60
Turkcell31.746.000.0001,83
Bim Mağazalar30.663.600.0007,58
Tüpraş30.175.513.6002,35
Türk Telekom27.930.000.0003,11
Ford Otosan26.072.613.0005,65
Aselsan25.992.000.0002,18
Yapı ve Kredi Bank.25.932.447.4420,64
İskenderun Demir Çelik23.171.000.0001,53
Sabancı Holding20.934.544.3320,66
Türk Hava Yolları19.872.000.0000,53
Vakıflar Bankası16.500.000.0000,54
Anadolu Efes15.394.736.8381,28
Arçelik14.582.214.6641,62
Tofaş Oto. Fab.13.840.000.0003,47
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Garanti Bankası, Borsa İstanbul, Koç Holding, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

Son Dakika Haberleri

15:28  Ardahan'da kış ayında sıcak hava çiftçiye ekonomik kazanç sağlıyor
15:30  Yabancıların gayrimenkul yatırımlarının yüzde 35'i vatandaşlık için
15:26  Bakan Albayrak: TL varlıklara yatırım yapanlar kazandı
15:21  Polonyalı LOT, Alman tatil hava yolu Condor’u satın alıyor
15:21  YSK'nın yeni başkanı belli oldu
24.01.2020 15:38:40