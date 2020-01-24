Borsa şirketlerinin piyasa değeri

Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 14.00 itibarıyla 1 trilyon 338 milyar lira oldu. BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20
|PD
|PD/DD
|Koç Holding
|52.695.961.479
|1,51
|Garanti Bankası
|50.022.000.000
|0,97
|Akbank
|45.032.000.000
|0,87
|Ereğli Demir Çelik
|33.565.000.000
|1,17
|Enka İnşaat
|33.300.000.000
|0,90
|İş Bankası (C)
|32.759.781.600
|0,60
|Turkcell
|31.746.000.000
|1,83
|Bim Mağazalar
|30.663.600.000
|7,58
|Tüpraş
|30.175.513.600
|2,35
|Türk Telekom
|27.930.000.000
|3,11
|Ford Otosan
|26.072.613.000
|5,65
|Aselsan
|25.992.000.000
|2,18
|Yapı ve Kredi Bank.
|25.932.447.442
|0,64
|İskenderun Demir Çelik
|23.171.000.000
|1,53
|Sabancı Holding
|20.934.544.332
|0,66
|Türk Hava Yolları
|19.872.000.000
|0,53
|Vakıflar Bankası
|16.500.000.000
|0,54
|Anadolu Efes
|15.394.736.838
|1,28
|Arçelik
|14.582.214.664
|1,62
|Tofaş Oto. Fab.
|13.840.000.000
|3,47
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)