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Borsa şirketlerinin piyasa değeri

Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 14.00 itibarıyla 1 trilyon 371 milyar lira oldu.

27.01.2020 14:54 | Son Güncelleme: 27.01.2020 14:54Borsa şirketlerinin piyasa değeri
Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 14.00 itibarıyla 1 trilyon 371 milyar lira oldu. BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
Piyasa değeri ilk 20 PDPD/DD
Koç Holding51.985.910.0251,49
Garanti Bankası49.434.000.0000,96
Akbank44.668.000.0000,87
Enka İnşaat33.350.000.0000,91
Ereğli Demir Çelik33.145.000.0001,15
İş Bankası (C)32.804.781.3000,60
Turkcell31.152.000.0001,79
Bim Mağazalar30.104.976.0007,44
Tüpraş29.474.339.8402,30
Türk Telekom27.860.000.0003,10
Aselsan26.060.400.0002,18
Ford Otosan25.932.249.0005,62
Yapı ve Kredi Bank.25.847.976.9290,64
İskenderun Demir Çelik22.910.000.0001,51
Sabancı Holding20.730.503.9390,65
Türk Hava Yolları19.665.000.0000,52
Vakıflar Bankası16.575.000.0000,54
Anadolu Efes15.382.894.7331,28
Arçelik14.690.331.1771,63
Tofaş Oto. Fab.14.060.000.0003,53

Garanti Bankası, Borsa İstanbul, Koç Holding, Ekonomi

Kaynak: AA

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