Borsa şirketlerinin piyasa değeri

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 363 milyar lira olarak hesaplandı.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Koç Holding
|51.123.704.688
|1,47
|Garanti Bankası
|49.434.000.000
|0,96
|Akbank
|44.408.000.000
|0,86
|Enka İnşaat
|33.550.000.000
|0,91
|Ereğli Demir Çelik
|32.935.000.000
|1,15
|İş Bankası (C)
|32.714.781.900
|0,60
|Turkcell
|30.998.000.000
|1,78
|Bim Mağazalar
|29.874.240.000
|7,38
|Tüpraş
|28.998.543.360
|2,26
|Türk Telekom
|27.685.000.000
|3,08
|Aselsan
|26.698.800.000
|2,24
|Ford Otosan
|25.984.885.500
|5,63
|Yapı ve Kredi Bank.
|25.763.506.416
|0,64
|İskenderun Demir Çelik
|22.910.000.000
|1,51
|Sabancı Holding
|20.608.079.703
|0,65
|Türk Hava Yolları
|19.458.000.000
|0,52
|Vakıflar Bankası
|16.450.000.000
|0,54
|Anadolu Efes
|15.264.473.680
|1,27
|Arçelik
|14.622.758.356
|1,62
|Tofaş Oto. Fab.
|13.970.000.000
|3,50
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)