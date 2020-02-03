Borsa şirketlerinin piyasa değeri

Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 14.00 itibarıyla 1 trilyon 326 milyar lira oldu. BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (Günlük)
|PD
|PD/DD
|Garanti Bankası
|49.644.000.000
|0,92
|Koç Holding
|49.373.935.034
|1,42
|Akbank
|43.108.000.000
|0,79
|Enka İnşaat
|34.900.000.000
|0,95
|İş Bankası (C)
|32.714.781.900
|0,60
|Ereğli Demir Çelik
|32.200.000.000
|1,12
|Turkcell
|31.064.000.000
|1,79
|Bim Mağazalar
|29.849.952.000
|7,37
|Tüpraş
|28.046.950.400
|2,18
|Türk Telekom
|27.475.000.000
|3,06
|Aselsan
|26.653.200.000
|2,23
|Ford Otosan
|26.476.159.500
|5,73
|Yapı ve Kredi Bank.
|24.918.801.288
|0,62
|İskenderun Demir Çelik
|22.620.000.000
|1,49
|Sabancı Holding
|19.791.918.131
|0,62
|Türk Hava Yolları
|18.975.000.000
|0,51
|Vakıflar Bankası
|16.450.000.000
|0,54
|Anadolu Efes
|14.778.947.364
|1,23
|Arçelik
|14.230.835.997
|1,58
|Tofaş Oto. Fab.
|13.080.000.000
|3,28
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)