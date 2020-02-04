Borsa şirketlerinin piyasa değeri

Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 14.00 itibarıyla 1 trilyon 358 milyar lira oldu. BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Garanti Bankası
|50.568.000.000
|0,94
|Koç Holding
|49.373.935.034
|1,42
|Akbank
|43.888.000.000
|0,81
|Enka İnşaat
|34.750.000.000
|0,94
|İş Bankası (C)
|33.434.777.100
|0,61
|Ereğli Demir Çelik
|32.480.000.000
|1,13
|Turkcell
|31.592.000.000
|1,82
|Bim Mağazalar
|29.473.488.000
|7,28
|Tüpraş
|28.147.118.080
|2,19
|Türk Telekom
|27.965.000.000
|3,11
|Aselsan
|27.200.400.000
|2,28
|Ford Otosan
|26.072.613.000
|5,65
|Yapı ve Kredi Bank.
|25.341.153.852
|0,63
|İskenderun Demir Çelik
|22.765.000.000
|1,50
|Sabancı Holding
|20.322.423.153
|0,64
|Türk Hava Yolları
|19.568.400.000
|0,52
|Vakıflar Bankası
|16.800.000.000
|0,55
|Anadolu Efes
|14.980.263.154
|1,25
|Arçelik
|14.447.069.023
|1,60
|Tofaş Oto. Fab.
|13.220.000.000
|3,31
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)