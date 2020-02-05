Borsa şirketlerinin piyasa değeri

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD Garanti Bankası 52.248.000.000 0,97 Koç Holding 50.768.678.961 1,46 Akbank 45.240.000.000 0,83 Enka İnşaat 34.700.000.000 0,94 İş Bankası (C) 34.379.770.800 0,63 Ereğli Demir Çelik 33.320.000.000 1,16 Turkcell 31.988.000.000 1,84 Bim Mağazalar 29.801.376.000 7,36 Tüpraş 28.723.082.240 2,24 Türk Telekom 28.315.000.000 3,15 Aselsan 28.112.400.000 2,35 Ford Otosan 26.423.523.000 5,72 Yapı ve Kredi Bank. 25.763.506.416 0,63 İskenderun Demir Çelik 22.997.000.000 1,51 Sabancı Holding 21.158.988.764 0,67 Türk Hava Yolları 20.244.600.000 0,54 Vakıflar Bankası 17.150.000.000 0,56 Anadolu Efes 15.228.947.364 1,27 Arçelik 14.771.418.561 1,64 Tofaş Oto. Fab. 13.650.000.000 3,15

Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 14.00 itibarıyla 1 trilyon 345 milyar lira oldu. BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)