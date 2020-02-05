Borsa şirketlerinin piyasa değeri

Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 14.00 itibarıyla 1 trilyon 345 milyar lira oldu. BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Garanti Bankası
|52.248.000.000
|0,97
|Koç Holding
|50.768.678.961
|1,46
|Akbank
|45.240.000.000
|0,83
|Enka İnşaat
|34.700.000.000
|0,94
|İş Bankası (C)
|34.379.770.800
|0,63
|Ereğli Demir Çelik
|33.320.000.000
|1,16
|Turkcell
|31.988.000.000
|1,84
|Bim Mağazalar
|29.801.376.000
|7,36
|Tüpraş
|28.723.082.240
|2,24
|Türk Telekom
|28.315.000.000
|3,15
|Aselsan
|28.112.400.000
|2,35
|Ford Otosan
|26.423.523.000
|5,72
|Yapı ve Kredi Bank.
|25.763.506.416
|0,63
|İskenderun Demir Çelik
|22.997.000.000
|1,51
|Sabancı Holding
|21.158.988.764
|0,67
|Türk Hava Yolları
|20.244.600.000
|0,54
|Vakıflar Bankası
|17.150.000.000
|0,56
|Anadolu Efes
|15.228.947.364
|1,27
|Arçelik
|14.771.418.561
|1,64
|Tofaş Oto. Fab.
|13.650.000.000
|3,15
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)