Borsa şirketlerinin piyasa değeri

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 340 milyar lira olarak hesaplandı.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Garanti Bankası
|51.996.000.000
|0,97
|Koç Holding
|50.692.602.019
|1,46
|Akbank
|45.084.000.000
|0,83
|Enka İnşaat
|34.900.000.000
|0,95
|İş Bankası (C)
|33.794.774.700
|0,62
|Ereğli Demir Çelik
|33.005.000.000
|1,15
|Turkcell
|31.856.000.000
|1,83
|Bim Mağazalar
|29.534.208.000
|7,30
|Tüpraş
|28.572.830.720
|2,23
|Türk Telekom
|28.175.000.000
|3,14
|ASELSAN
|27.816.000.000
|2,33
|Ford Otosan
|26.160.340.500
|5,67
|Yapı ve Kredi Bank.
|25.341.153.852
|0,62
|İskenderun Demir Çelik
|22.968.000.000
|1,51
|Sabancı Holding
|21.118.180.686
|0,66
|Türk Hava Yolları
|20.161.800.000
|0,54
|Vakıflar Bankası
|16.925.000.000
|0,55
|Anadolu Efes
|15.086.842.101
|1,25
|Arçelik
|14.474.098.151
|1,61
|Tofaş Oto. Fab.
|13.420.000.000
|3,10
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)