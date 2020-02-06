Borsa'da işlem gören en değerli şirket Garanti Bankası oldu!

Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 14.00 itibarıyla 1 trilyon 351 milyar lira oldu. Sıralamada ilk sırayı 52 milyar 458 milyon lira ile Garanti Bankası alırken, ikinci sırada ise 51 milyar 428 milyon lira ile Koç Holding yer aldı. Üçüncü 45 milyar 656 milyon lira ile Akbank oldu.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Garanti Bankası
|52.458.000.000
|0,98
|Koç Holding
|51.428.012.454
|1,48
|Akbank
|45.656.000.000
|0,84
|Enka İnşaat
|34.900.000.000
|0,95
|İş Bankası (C)
|34.244.771.700
|0,63
|Ereğli Demir Çelik
|33.320.000.000
|1,16
|Turkcell
|31.900.000.000
|1,84
|Bim Mağazalar
|29.631.360.000
|7,32
|Tüpraş
|28.698.040.320
|2,24
|Aselsan
|27.930.000.000
|2,34
|Türk Telekom
|27.895.000.000
|3,10
|Yapı ve Kredi Bank.
|26.354.800.006
|0,64
|Ford Otosan
|26.212.977.000
|5,68
|İskenderun Demir Çelik
|22.997.000.000
|1,51
|Sabancı Holding
|21.322.221.079
|0,67
|Türk Hava Yolları
|20.437.800.000
|0,54
|Vakıflar Bankası
|17.200.000.000
|0,56
|Anadolu Efes
|15.299.999.996
|1,27
|Arçelik
|14.555.185.536
|1,62
|Tofaş Oto. Fab.
|13.470.000.000
|3,11
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)