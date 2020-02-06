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Borsa'da işlem gören en değerli şirket Garanti Bankası oldu!

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri 1 trilyon 351 milyar lira oldu. En değerli şirket 52 milyar 458 milyon lira ile Garanti Bankası olurken, Koç Holding 51 milyar 428 milyon lira ile ikinci oldu.

06.02.2020 14:40 | Son Güncelleme: 06.02.2020 15:54

Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 14.00 itibarıyla 1 trilyon 351 milyar lira oldu. Sıralamada ilk sırayı 52 milyar 458 milyon lira ile Garanti Bankası alırken, ikinci sırada ise 51 milyar 428 milyon lira ile Koç Holding yer aldı. Üçüncü 45 milyar 656 milyon lira ile Akbank oldu.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PDPD/DD
Garanti Bankası52.458.000.0000,98
Koç Holding51.428.012.4541,48
Akbank45.656.000.0000,84
Enka İnşaat34.900.000.0000,95
İş Bankası (C)34.244.771.7000,63
Ereğli Demir Çelik33.320.000.0001,16
Turkcell31.900.000.0001,84
Bim Mağazalar29.631.360.0007,32
Tüpraş28.698.040.3202,24
Aselsan27.930.000.0002,34
Türk Telekom27.895.000.0003,10
Yapı ve Kredi Bank.26.354.800.0060,64
Ford Otosan26.212.977.0005,68
İskenderun Demir Çelik22.997.000.0001,51
Sabancı Holding21.322.221.0790,67
Türk Hava Yolları20.437.800.0000,54
Vakıflar Bankası17.200.000.0000,56
Anadolu Efes15.299.999.9961,27
Arçelik14.555.185.5361,62
Tofaş Oto. Fab.13.470.000.0003,11

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa'da işlem gören en değerli şirket Garanti Bankası oldu!

Garanti Bankası, Borsa İstanbul, Koç Holding, Ekonomi

Kaynak: AA


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