Borsa'da işlem gören en değerli şirket Garanti Bankası oldu!

Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 14.00 itibarıyla 1 trilyon 351 milyar lira oldu. Sıralamada ilk sırayı 52 milyar 458 milyon lira ile Garanti Bankası alırken, ikinci sırada ise 51 milyar 428 milyon lira ile Koç Holding yer aldı. Üçüncü 45 milyar 656 milyon lira ile Akbank oldu.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD Garanti Bankası 52.458.000.000 0,98 Koç Holding 51.428.012.454 1,48 Akbank 45.656.000.000 0,84 Enka İnşaat 34.900.000.000 0,95 İş Bankası (C) 34.244.771.700 0,63 Ereğli Demir Çelik 33.320.000.000 1,16 Turkcell 31.900.000.000 1,84 Bim Mağazalar 29.631.360.000 7,32 Tüpraş 28.698.040.320 2,24 Aselsan 27.930.000.000 2,34 Türk Telekom 27.895.000.000 3,10 Yapı ve Kredi Bank. 26.354.800.006 0,64 Ford Otosan 26.212.977.000 5,68 İskenderun Demir Çelik 22.997.000.000 1,51 Sabancı Holding 21.322.221.079 0,67 Türk Hava Yolları 20.437.800.000 0,54 Vakıflar Bankası 17.200.000.000 0,56 Anadolu Efes 15.299.999.996 1,27 Arçelik 14.555.185.536 1,62 Tofaş Oto. Fab. 13.470.000.000 3,11

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)