Haberler » Ekonomi » Borsa şirketlerinin piyasa değeri - Ekonomi

Borsa şirketlerinin piyasa değeri

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 341 milyar lira olarak hesaplandı.

06.02.2020 18:54 | Son Güncelleme: 06.02.2020 18:54Borsa şirketlerinin piyasa değeri
Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 341 milyar lira olarak hesaplandı.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)PDPD/DD
Garanti Bankası51.534.000.0000,96
Koç Holding50.768.678.9611,46
Akbank44.928.000.0000,83
Enka İnşaat34.150.000.0000,93
İş Bankası (C)33.884.774.1000,62
Ereğli Demir Çelik32.830.000.0001,14
Turkcell31.636.000.0001,82
Bim Mağazalar29.546.352.0007,30
Tüpraş28.422.579.2002,21
ASELSAN27.816.000.0002,33
Türk Telekom27.720.000.0003,09
Yapı ve Kredi Bank.26.608.211.5450,65
Ford Otosan26.142.795.0005,66
İskenderun Demir Çelik22.881.000.0001,51
Sabancı Holding21.179.392.8040,67
Türk Hava Yolları20.341.200.0000,54
Vakıflar Bankası16.850.000.0000,55
Anadolu Efes15.228.947.3641,27
Arçelik14.649.787.4841,63
Tofaş Oto. Fab.13.400.000.0003,10
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Garanti Bankası, Borsa İstanbul, Koç Holding, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

Son Dakika Haberleri

17:26  Rastlantı nasıl yazılır? TDK'ya göre raslantı mı, rastlantı mı?
16:53  Cuma mesajları 2020 - Anlamlı Cuma mesajları, resimli, en şık Cuma mesajları
16:05  Gençlerbirliği - Trabzonspor maçı ne zaman? Gençlerbirliği - Trabzonspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?
16:00  Trendlere pamuksu bir dokunuş: Lastikli pamuk pantolonlar
15:58  Kombinleri rahatlatan tulum modelleri!
6.02.2020 21:47:46