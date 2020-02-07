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Borsa şirketlerinin piyasa değeri

Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 14.00 itibarıyla 1 trilyon 335 milyar lira oldu.

07.02.2020 15:13 | Son Güncelleme: 07.02.2020 15:13Borsa şirketlerinin piyasa değeri
Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 14.00 itibarıyla 1 trilyon 335 milyar lira oldu. BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)PDPD/DD
Koç Holding51.529.448.3761,48
Garanti Bankası51.198.000.0000,95
Akbank44.564.000.0000,82
Enka İnşaat34.200.000.0000,93
İş Bankası (C)33.884.774.1000,62
Ereğli Demir Çelik32.620.000.0001,14
Turkcell31.680.000.0001,82
Bim Mağazalar29.449.200.0007,28
Tüpraş28.497.704.9602,22
Aselsan27.930.000.0002,34
Türk Telekom27.825.000.0003,10
Yapı ve Kredi Bank.26.608.211.5450,65
Ford Otosan26.037.522.0005,64
İskenderun Demir Çelik22.823.000.0001,50
Sabancı Holding20.832.524.1360,66
Türk Hava Yolları20.189.400.0000,54
Vakıflar Bankası16.725.000.0000,55
Anadolu Efes15.217.105.2591,26
Arçelik14.717.360.3051,63
Tofaş Oto. Fab.13.330.000.0003,08

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Garanti Bankası, Borsa İstanbul, Koç Holding, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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