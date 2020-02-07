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Borsa şirketlerinin piyasa değeri

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 326 milyar lira olarak hesaplandı.

07.02.2020 18:46 | Son Güncelleme: 07.02.2020 18:46Borsa şirketlerinin piyasa değeri
Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 326 milyar lira olarak hesaplandı.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)PDPD/DD
Koç Holding51.225.140.6101,47
Garanti Bankası50.274.000.0000,94
Akbank43.836.000.0000,81
Enka İnşaat34.100.000.0000,93
İş Bankası (C)33.479.776.8000,61
Ereğli Demir Çelik32.340.000.0001,13
Turkcell31.680.000.0001,82
Bim Mağazalar29.218.464.0007,22
Tüpraş28.272.327.6802,20
ASELSAN27.884.400.0002,34
Türk Telekom27.475.000.0003,06
Yapı ve Kredi Bank.26.270.329.4930,64
Ford Otosan26.072.613.0005,65
İskenderun Demir Çelik22.678.000.0001,49
Sabancı Holding20.710.099.9000,65
Türk Hava Yolları19.968.600.0000,53
Vakıflar Bankası16.500.000.0000,54
Anadolu Efes15.217.105.2591,26
Arçelik14.528.156.4081,50
Tofaş Oto. Fab.13.240.000.0003,06
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Garanti Bankası, Borsa İstanbul, Koç Holding, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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