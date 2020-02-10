Borsa şirketlerinin piyasa değeri

Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 14.00 itibarıyla 1 trilyon 312 milyar lira oldu.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Koç Holding
|50.236.140.371
|1,44
|Garanti Bankası
|50.064.000.000
|0,93
|Akbank
|43.576.000.000
|0,80
|Enka İnşaat
|33.850.000.000
|0,92
|İş Bankası (C)
|33.299.778.000
|0,57
|Ereğli Demir Çelik
|32.340.000.000
|1,13
|Turkcell
|31.218.000.000
|1,80
|Bim Mağazalar
|29.121.312.000
|7,19
|Tüpraş
|28.347.453.440
|2,21
|ASELSAN
|28.044.000.000
|2,35
|Türk Telekom
|27.685.000.000
|3,08
|Yapı ve Kredi Bank.
|26.439.270.519
|0,64
|Ford Otosan
|25.862.067.000
|5,60
|İskenderun Demir Çelik
|22.649.000.000
|1,49
|Sabancı Holding
|20.710.099.900
|0,65
|Türk Hava Yolları
|19.885.800.000
|0,53
|Vakıflar Bankası
|16.350.000.000
|0,54
|Anadolu Efes
|14.944.736.838
|1,24
|Arçelik
|14.352.467.074
|1,49
|Tofaş Oto. Fab.
|13.370.000.000
|3,09
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)