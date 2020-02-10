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Borsa şirketlerinin piyasa değeri

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 286 milyar lira olarak hesaplandı.

10.02.2020 18:40 | Son Güncelleme: 10.02.2020 18:40Borsa şirketlerinin piyasa değeri
Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 286 milyar lira olarak hesaplandı.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)PDPD/DD
Garanti Bankası49.476.000.0000,92
Koç Holding49.018.909.3061,41
Akbank42.952.000.0000,79
İş Bankası (C)33.074.779.5000,56
Enka İnşaat33.050.000.0000,90
Ereğli Demir Çelik31.710.000.0001,10
Turkcell31.042.000.0001,79
Bim Mağazalar28.902.720.0007,14
Tüpraş27.846.615.0402,17
ASELSAN27.496.800.0002,30
Türk Telekom27.230.000.0003,03
Yapı ve Kredi Bank.26.439.270.5190,64
Ford Otosan25.370.793.0005,49
İskenderun Demir Çelik22.272.000.0001,47
Sabancı Holding20.220.402.9560,64
Türk Hava Yolları19.347.600.0000,52
Vakıflar Bankası15.850.000.0000,52
Anadolu Efes14.684.210.5221,22
Arçelik14.122.719.4841,46
Tofaş Oto. Fab.13.110.000.0003,03
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Garanti Bankası, Borsa İstanbul, Koç Holding, Ekonomi

Kaynak: AA

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