Borsa şirketlerinin piyasa değeri

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD Garanti Bankası 49.476.000.000 0,92 Koç Holding 49.018.909.306 1,41 Akbank 42.952.000.000 0,79 İş Bankası (C) 33.074.779.500 0,56 Enka İnşaat 33.050.000.000 0,90 Ereğli Demir Çelik 31.710.000.000 1,10 Turkcell 31.042.000.000 1,79 Bim Mağazalar 28.902.720.000 7,14 Tüpraş 27.846.615.040 2,17 ASELSAN 27.496.800.000 2,30 Türk Telekom 27.230.000.000 3,03 Yapı ve Kredi Bank. 26.439.270.519 0,64 Ford Otosan 25.370.793.000 5,49 İskenderun Demir Çelik 22.272.000.000 1,47 Sabancı Holding 20.220.402.956 0,64 Türk Hava Yolları 19.347.600.000 0,52 Vakıflar Bankası 15.850.000.000 0,52 Anadolu Efes 14.684.210.522 1,22 Arçelik 14.122.719.484 1,46 Tofaş Oto. Fab. 13.110.000.000 3,03

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 286 milyar lira olarak hesaplandı.BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)