Haberler » Ekonomi » Borsa şirketlerinin piyasa değeri - Ekonomi

Borsa şirketlerinin piyasa değeri

Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 14.00 itibarıyla 1 trilyon 297 milyar lira oldu.

11.02.2020 14:26 | Son Güncelleme: 11.02.2020 14:26Borsa şirketlerinin piyasa değeri
Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 14.00 itibarıyla 1 trilyon 297 milyar lira oldu.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)PDPD/DD
Koç Holding49.297.858.0921,42
Garanti Bankası48.468.000.0000,90
Akbank42.380.000.0000,78
İş Bankası (C)32.579.782.8000,55
Enka İnşaat32.450.000.0000,88
Ereğli Demir Çelik32.060.000.0001,12
Turkcell31.086.000.0001,79
Bim Mağazalar29.024.160.0007,17
Tüpraş27.971.824.6402,18
ASELSAN27.633.600.0002,31
Türk Telekom27.265.000.0003,03
Ford Otosan25.458.520.5005,51
Yapı ve Kredi Bank.25.256.683.3390,61
İskenderun Demir Çelik22.243.000.0001,46
Sabancı Holding20.424.443.3490,64
Türk Hava Yolları19.320.000.0000,51
Vakıflar Bankası15.475.000.0000,51
Anadolu Efes14.471.052.6281,20
Arçelik13.865.942.7671,44
Tofaş Oto. Fab.13.240.000.0003,06
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Garanti Bankası, Borsa İstanbul, Koç Holding, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

Son Dakika Haberleri

15:22  Radyasyon nasıl yazılır? Radyasyon mu, radyosyon mu? Radyasyon ne demek?
13:53  Enstitü nasıl yazılır? Enstitü mü, ensitü mü? Enstitü ne demek?
11:44  Şam nerede? Şam konumu ve Şam haritası!
10:49  Anadolu Üniversitesi AÖF kayıt yenileme ne zaman? Bahar dönemi kayıt yenileme tarihleri!
10:20  İhsan Oktay Anar kimdir? İhsan Oktay Anar hayatı, sanatı ve eserleri!
11.02.2020 16:01:05