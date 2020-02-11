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Borsa şirketlerinin piyasa değeri

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 322 milyar lira olarak hesaplandı.

11.02.2020 18:44 | Son Güncelleme: 11.02.2020 18:44Borsa şirketlerinin piyasa değeri
Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 322 milyar lira olarak hesaplandı.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)PDPD/DD
Koç Holding50.641.884.0591,46
Garanti Bankası50.064.000.0000,93
Akbank43.524.000.0000,80
İş Bankası (C)33.074.779.5000,56
Enka İnşaat32.800.000.0000,89
Ereğli Demir Çelik32.305.000.0001,07
Turkcell31.460.000.0001,81
Bim Mağazalar29.084.880.0007,19
Tüpraş28.372.495.3602,21
ASELSAN28.226.400.0002,09
Türk Telekom27.930.000.0003,11
Ford Otosan25.546.248.0005,53
Yapı ve Kredi Bank.25.425.624.3650,62
İskenderun Demir Çelik22.620.000.0001,40
Sabancı Holding20.730.503.9390,65
Türk Hava Yolları19.734.000.0000,53
Vakıflar Bankası15.750.000.0000,52
Anadolu Efes14.459.210.5221,20
Arçelik13.987.573.8441,45
Tofaş Oto. Fab.13.410.000.0003,10
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Garanti Bankası, Borsa İstanbul, Koç Holding, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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