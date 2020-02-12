Borsa şirketlerinin piyasa değeri

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD Koç Holding 49.348.576.053 1,42 Garanti Bankası 49.182.000.000 0,91 Akbank 42.224.000.000 0,78 Enka İnşaat 32.950.000.000 0,89 İş Bankası (C) 32.309.784.600 0,55 Turkcell 32.120.000.000 1,85 ASELSAN 31.920.000.000 2,36 Ereğli Demir Çelik 31.885.000.000 1,05 Türk Telekom 28.840.000.000 3,21 Bim Mağazalar 28.817.712.000 7,12 Tüpraş 28.798.208.000 2,22 Ford Otosan 26.686.705.500 5,72 Yapı ve Kredi Bank. 24.496.448.724 0,59 İskenderun Demir Çelik 22.214.000.000 1,37 Sabancı Holding 20.485.655.467 0,64 Türk Hava Yolları 20.451.600.000 0,55 Vakıflar Bankası 15.675.000.000 0,51 Anadolu Efes 14.660.526.312 1,22 Arçelik 13.676.738.869 1,42 Tofaş Oto. Fab. 13.540.000.000 3,13

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 344 milyar lira olarak hesaplandı.BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)