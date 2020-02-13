Borsa şirketlerinin piyasa değeri

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD Koç Holding 50.261.499.351 1,44 Garanti Bankası 49.056.000.000 0,91 Akbank 42.432.000.000 0,78 Enka İnşaat 33.550.000.000 0,91 ASELSAN 32.170.800.000 2,38 Turkcell 32.142.000.000 1,85 İş Bankası (C) 31.949.787.000 0,54 Ereğli Demir Çelik 31.640.000.000 1,04 Bim Mağazalar 28.914.864.000 7,14 Türk Telekom 28.840.000.000 3,05 Ford Otosan 28.318.437.000 6,07 Tüpraş 28.046.950.400 2,16 Yapı ve Kredi Bank. 24.074.096.159 0,58 İskenderun Demir Çelik 22.214.000.000 1,37 Türk Hava Yolları 20.686.200.000 0,55 Sabancı Holding 20.424.443.349 0,64 Vakıflar Bankası 16.050.000.000 0,53 Anadolu Efes 14.767.105.259 1,23 Arçelik 14.014.602.972 1,45 Tofaş Oto. Fab. 13.950.000.000 3,22

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 349 milyar lira olarak hesaplandı.BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır