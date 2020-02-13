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Borsa şirketlerinin piyasa değeri

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 349 milyar lira olarak hesaplandı.

13.02.2020 18:44 | Son Güncelleme: 13.02.2020 18:44Borsa şirketlerinin piyasa değeri
Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 349 milyar lira olarak hesaplandı.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)PDPD/DD
Koç Holding50.261.499.3511,44
Garanti Bankası49.056.000.0000,91
Akbank42.432.000.0000,78
Enka İnşaat33.550.000.0000,91
ASELSAN32.170.800.0002,38
Turkcell32.142.000.0001,85
İş Bankası (C)31.949.787.0000,54
Ereğli Demir Çelik31.640.000.0001,04
Bim Mağazalar28.914.864.0007,14
Türk Telekom28.840.000.0003,05
Ford Otosan28.318.437.0006,07
Tüpraş28.046.950.4002,16
Yapı ve Kredi Bank.24.074.096.1590,58
İskenderun Demir Çelik22.214.000.0001,37
Türk Hava Yolları20.686.200.0000,55
Sabancı Holding20.424.443.3490,64
Vakıflar Bankası16.050.000.0000,53
Anadolu Efes14.767.105.2591,23
Arçelik14.014.602.9721,45
Tofaş Oto. Fab.13.950.000.0003,22
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır

Garanti Bankası, Borsa İstanbul, Koç Holding, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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