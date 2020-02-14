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Borsa şirketlerinin piyasa değeri

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 336 milyar lira olarak hesaplandı.

14.02.2020 19:08 | Son Güncelleme: 14.02.2020 19:08Borsa şirketlerinin piyasa değeri
Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 336 milyar lira olarak hesaplandı.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)PDPD/DD
Koç Holding50.591.166.0981,39
Garanti Bankası48.384.000.0000,90
Akbank42.120.000.0000,77
Enka İnşaat33.600.000.0000,91
ASELSAN33.151.200.0002,46
Turkcell31.812.000.0001,83
Ereğli Demir Çelik31.640.000.0001,04
İş Bankası (C)31.454.790.3000,53
Türk Telekom28.875.000.0003,06
Bim Mağazalar28.866.288.0007,13
Ford Otosan27.967.527.0006,00
Tüpraş27.546.112.0002,13
Yapı ve Kredi Bank.24.243.037.1850,59
İskenderun Demir Çelik22.040.000.0001,36
Türk Hava Yolları20.548.200.0000,55
Sabancı Holding20.363.231.2310,64
Vakıflar Bankası16.375.000.0000,50
Anadolu Efes14.565.789.4701,21
Arçelik13.865.942.7671,44
Tofaş Oto. Fab.13.830.000.0003,19
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Garanti Bankası, Borsa İstanbul, Koç Holding, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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