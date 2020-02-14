Borsa şirketlerinin piyasa değeri

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 336 milyar lira olarak hesaplandı.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Koç Holding
|50.591.166.098
|1,39
|Garanti Bankası
|48.384.000.000
|0,90
|Akbank
|42.120.000.000
|0,77
|Enka İnşaat
|33.600.000.000
|0,91
|ASELSAN
|33.151.200.000
|2,46
|Turkcell
|31.812.000.000
|1,83
|Ereğli Demir Çelik
|31.640.000.000
|1,04
|İş Bankası (C)
|31.454.790.300
|0,53
|Türk Telekom
|28.875.000.000
|3,06
|Bim Mağazalar
|28.866.288.000
|7,13
|Ford Otosan
|27.967.527.000
|6,00
|Tüpraş
|27.546.112.000
|2,13
|Yapı ve Kredi Bank.
|24.243.037.185
|0,59
|İskenderun Demir Çelik
|22.040.000.000
|1,36
|Türk Hava Yolları
|20.548.200.000
|0,55
|Sabancı Holding
|20.363.231.231
|0,64
|Vakıflar Bankası
|16.375.000.000
|0,50
|Anadolu Efes
|14.565.789.470
|1,21
|Arçelik
|13.865.942.767
|1,44
|Tofaş Oto. Fab.
|13.830.000.000
|3,19
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)