Borsa şirketlerinin piyasa değeri

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD Koç Holding 50.591.166.098 1,39 Garanti Bankası 48.384.000.000 0,90 Akbank 42.120.000.000 0,77 Enka İnşaat 33.600.000.000 0,91 ASELSAN 33.151.200.000 2,46 Turkcell 31.812.000.000 1,83 Ereğli Demir Çelik 31.640.000.000 1,04 İş Bankası (C) 31.454.790.300 0,53 Türk Telekom 28.875.000.000 3,06 Bim Mağazalar 28.866.288.000 7,13 Ford Otosan 27.967.527.000 6,00 Tüpraş 27.546.112.000 2,13 Yapı ve Kredi Bank. 24.243.037.185 0,59 İskenderun Demir Çelik 22.040.000.000 1,36 Türk Hava Yolları 20.548.200.000 0,55 Sabancı Holding 20.363.231.231 0,64 Vakıflar Bankası 16.375.000.000 0,50 Anadolu Efes 14.565.789.470 1,21 Arçelik 13.865.942.767 1,44 Tofaş Oto. Fab. 13.830.000.000 3,19

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 336 milyar lira olarak hesaplandı.BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)