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Borsa şirketlerinin piyasa değeri

Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 14.00 itibarıyla 1 trilyon 331 milyar lira oldu.

17.02.2020 14:36 | Son Güncelleme: 17.02.2020 14:36Borsa şirketlerinin piyasa değeri
Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 14.00 itibarıyla 1 trilyon 331 milyar lira oldu.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)PDPD/DD
Koç Holding50.388.294.2541,39
Garanti Bankası49.014.000.0000,91
Akbank42.328.000.0000,78
ASELSAN34.268.400.0002,54
Enka İnşaat33.850.000.0000,92
Turkcell32.142.000.0001,85
Ereğli Demir Çelik31.675.000.0001,05
İş Bankası (C)31.589.789.4000,54
Türk Telekom29.610.000.0003,14
Bim Mağazalar28.842.000.0007,13
Ford Otosan28.125.436.5006,03
Tüpraş27.921.740.8002,15
Yapı ve Kredi Bank.24.411.978.2110,59
İskenderun Demir Çelik22.156.000.0001,37
Türk Hava Yolları20.989.800.0000,56
Sabancı Holding20.342.827.1920,64
Vakıflar Bankası16.275.000.0000,49
Anadolu Efes14.707.894.7331,22
Arçelik13.906.486.4591,44
Tofaş Oto. Fab.13.800.000.0003,19
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Garanti Bankası, Borsa İstanbul, Koç Holding, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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