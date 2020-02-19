Borsa şirketlerinin piyasa değeri

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD Koç Holding 50.337.576.293 1,39 Garanti Bankası 48.468.000.000 0,90 Akbank 41.600.000.000 0,76 Enka İnşaat 34.200.000.000 0,93 ASELSAN 33.105.600.000 2,45 Turkcell 32.428.000.000 1,87 İş Bankası (C) 30.914.793.900 0,53 Ereğli Demir Çelik 30.835.000.000 1,02 Türk Telekom 29.680.000.000 3,14 Bim Mağazalar 28.817.712.000 7,12 Ford Otosan 27.897.345.000 5,98 Tüpraş 27.746.447.360 2,14 Yapı ve Kredi Bank. 23.736.214.108 0,58 İskenderun Demir Çelik 21.460.000.000 1,33 Türk Hava Yolları 20.589.600.000 0,55 Sabancı Holding 20.118.382.760 0,63 Vakıflar Bankası 15.800.000.000 0,48 Anadolu Efes 14.506.578.944 1,21 Tofaş Oto. Fab. 13.650.000.000 3,15 Arçelik 13.474.020.408 1,40

Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 14.00 itibarıyla 1 trilyon 301 milyar lira oldu.BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)