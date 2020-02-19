Borsa şirketlerinin piyasa değeri

Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 14.00 itibarıyla 1 trilyon 301 milyar lira oldu.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Koç Holding
|50.337.576.293
|1,39
|Garanti Bankası
|48.468.000.000
|0,90
|Akbank
|41.600.000.000
|0,76
|Enka İnşaat
|34.200.000.000
|0,93
|ASELSAN
|33.105.600.000
|2,45
|Turkcell
|32.428.000.000
|1,87
|İş Bankası (C)
|30.914.793.900
|0,53
|Ereğli Demir Çelik
|30.835.000.000
|1,02
|Türk Telekom
|29.680.000.000
|3,14
|Bim Mağazalar
|28.817.712.000
|7,12
|Ford Otosan
|27.897.345.000
|5,98
|Tüpraş
|27.746.447.360
|2,14
|Yapı ve Kredi Bank.
|23.736.214.108
|0,58
|İskenderun Demir Çelik
|21.460.000.000
|1,33
|Türk Hava Yolları
|20.589.600.000
|0,55
|Sabancı Holding
|20.118.382.760
|0,63
|Vakıflar Bankası
|15.800.000.000
|0,48
|Anadolu Efes
|14.506.578.944
|1,21
|Tofaş Oto. Fab.
|13.650.000.000
|3,15
|Arçelik
|13.474.020.408
|1,40
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)