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Borsa şirketlerinin piyasa değeri

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 293 milyar lira olarak hesaplandı.

19.02.2020 18:54 | Son Güncelleme: 19.02.2020 18:54Borsa şirketlerinin piyasa değeri
Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 293 milyar lira olarak hesaplandı.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)PDPD/DD
Koç Holding50.616.525.0781,40
Garanti Bankası48.048.000.0000,89
Akbank41.184.000.0000,76
Enka İnşaat34.150.000.0000,93
ASELSAN33.949.200.0002,52
Turkcell32.472.000.0001,87
İş Bankası (C)30.779.794.8000,52
Ereğli Demir Çelik30.730.000.0001,01
Türk Telekom29.960.000.0003,17
Bim Mağazalar28.999.872.0007,16
Ford Otosan28.476.346.5006,10
Tüpraş27.821.573.1202,15
Yapı ve Kredi Bank.23.060.450.0050,56
İskenderun Demir Çelik21.460.000.0001,33
Türk Hava Yolları20.562.000.0000,55
Sabancı Holding19.995.958.5240,63
Vakıflar Bankası15.775.000.0000,48
Anadolu Efes14.435.526.3121,20
Tofaş Oto. Fab.13.850.000.0003,20
Arçelik13.501.049.5361,40
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Garanti Bankası, Borsa İstanbul, Koç Holding, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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