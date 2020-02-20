Borsa şirketlerinin piyasa değeri

Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 14.00 itibarıyla 1 trilyon 273 milyar lira oldu.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Koç Holding
|51.022.268.766
|1,41
|Garanti Bankası
|47.334.000.000
|0,88
|Akbank
|40.404.000.000
|0,74
|Enka İnşaat
|33.950.000.000
|0,92
|ASELSAN
|33.105.600.000
|2,45
|Turkcell
|32.626.000.000
|1,88
|Ereğli Demir Çelik
|30.730.000.000
|1,01
|İş Bankası (C)
|29.879.800.800
|0,51
|Türk Telekom
|29.785.000.000
|3,15
|Bim Mağazalar
|29.218.464.000
|7,22
|Ford Otosan
|28.353.528.000
|6,08
|Tüpraş
|28.097.034.240
|2,17
|Yapı ve Kredi Bank.
|22.469.156.415
|0,55
|İskenderun Demir Çelik
|21.170.000.000
|1,31
|Türk Hava Yolları
|20.286.000.000
|0,54
|Sabancı Holding
|19.873.534.288
|0,63
|Vakıflar Bankası
|15.550.000.000
|0,47
|Anadolu Efes
|14.423.684.207
|1,20
|Tofaş Oto. Fab.
|13.830.000.000
|3,19
|Arçelik
|13.609.166.049
|1,41
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)