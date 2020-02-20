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Borsa şirketlerinin piyasa değeri

Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 14.00 itibarıyla 1 trilyon 273 milyar lira oldu.

20.02.2020 14:42 | Son Güncelleme: 20.02.2020 14:42Borsa şirketlerinin piyasa değeri
Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 14.00 itibarıyla 1 trilyon 273 milyar lira oldu.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)PDPD/DD
Koç Holding51.022.268.7661,41
Garanti Bankası47.334.000.0000,88
Akbank40.404.000.0000,74
Enka İnşaat33.950.000.0000,92
ASELSAN33.105.600.0002,45
Turkcell32.626.000.0001,88
Ereğli Demir Çelik30.730.000.0001,01
İş Bankası (C)29.879.800.8000,51
Türk Telekom29.785.000.0003,15
Bim Mağazalar29.218.464.0007,22
Ford Otosan28.353.528.0006,08
Tüpraş28.097.034.2402,17
Yapı ve Kredi Bank.22.469.156.4150,55
İskenderun Demir Çelik21.170.000.0001,31
Türk Hava Yolları20.286.000.0000,54
Sabancı Holding19.873.534.2880,63
Vakıflar Bankası15.550.000.0000,47
Anadolu Efes14.423.684.2071,20
Tofaş Oto. Fab.13.830.000.0003,19
Arçelik13.609.166.0491,41
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Garanti Bankası, Borsa İstanbul, Koç Holding, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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