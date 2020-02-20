Borsa şirketlerinin piyasa değeri

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD Koç Holding 49.526.088.917 1,37 Garanti Bankası 46.326.000.000 0,86 Akbank 39.624.000.000 0,73 Enka İnşaat 32.700.000.000 0,89 ASELSAN 32.330.400.000 2,40 Turkcell 32.098.000.000 1,85 Ereğli Demir Çelik 30.800.000.000 1,02 İş Bankası (C) 29.249.805.000 0,50 Bim Mağazalar 29.242.752.000 7,22 Türk Telekom 29.190.000.000 3,09 Ford Otosan 27.651.708.000 5,93 Tüpraş 27.646.279.680 2,13 Yapı ve Kredi Bank. 21.793.392.313 0,53 İskenderun Demir Çelik 20.764.000.000 1,28 Türk Hava Yolları 19.830.600.000 0,53 Sabancı Holding 19.526.665.620 0,61 Vakıflar Bankası 14.975.000.000 0,45 Anadolu Efes 14.103.947.365 1,17 Arçelik 13.251.030.100 1,37 Tofaş Oto. Fab. 13.140.000.000 3,04

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 261 milyar lira olarak hesaplandı.BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)