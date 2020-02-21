Borsa şirketlerinin piyasa değeri

Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 14.00 itibarıyla 1 trilyon 261 milyar lira oldu.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Koç Holding
|49.475.370.956
|1,36
|Garanti Bankası
|46.788.000.000
|0,87
|Akbank
|39.572.000.000
|0,73
|Enka İnşaat
|33.000.000.000
|0,90
|ASELSAN
|32.604.000.000
|2,42
|Turkcell
|31.746.000.000
|1,76
|Ereğli Demir Çelik
|30.835.000.000
|1,02
|Türk Telekom
|29.435.000.000
|3,12
|Bim Mağazalar
|28.963.440.000
|7,16
|İş Bankası (C)
|28.799.808.000
|0,49
|Tüpraş
|28.071.992.320
|2,17
|Ford Otosan
|27.844.708.500
|5,97
|Yapı ve Kredi Bank.
|21.877.862.826
|0,53
|İskenderun Demir Çelik
|20.996.000.000
|1,30
|Türk Hava Yolları
|19.775.400.000
|0,53
|Sabancı Holding
|19.547.069.659
|0,62
|Vakıflar Bankası
|14.825.000.000
|0,45
|Anadolu Efes
|14.447.368.417
|1,20
|Tofaş Oto. Fab.
|13.360.000.000
|3,09
|Arçelik
|13.332.117.485
|1,38
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)