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Borsa şirketlerinin piyasa değeri

Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 14.00 itibarıyla 1 trilyon 261 milyar lira oldu.

21.02.2020 14:22 | Son Güncelleme: 21.02.2020 14:22Borsa şirketlerinin piyasa değeri
Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 14.00 itibarıyla 1 trilyon 261 milyar lira oldu.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)PDPD/DD
Koç Holding49.475.370.9561,36
Garanti Bankası46.788.000.0000,87
Akbank39.572.000.0000,73
Enka İnşaat33.000.000.0000,90
ASELSAN32.604.000.0002,42
Turkcell31.746.000.0001,76
Ereğli Demir Çelik30.835.000.0001,02
Türk Telekom29.435.000.0003,12
Bim Mağazalar28.963.440.0007,16
İş Bankası (C)28.799.808.0000,49
Tüpraş28.071.992.3202,17
Ford Otosan27.844.708.5005,97
Yapı ve Kredi Bank.21.877.862.8260,53
İskenderun Demir Çelik20.996.000.0001,30
Türk Hava Yolları19.775.400.0000,53
Sabancı Holding19.547.069.6590,62
Vakıflar Bankası14.825.000.0000,45
Anadolu Efes14.447.368.4171,20
Tofaş Oto. Fab.13.360.000.0003,09
Arçelik13.332.117.4851,38
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Garanti Bankası, Borsa İstanbul, Koç Holding, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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