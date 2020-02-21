Borsa şirketlerinin piyasa değeri

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 266 milyar lira olarak hesaplandı.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Koç Holding
|49.805.037.702
|1,37
|Garanti Bankası
|46.578.000.000
|0,87
|Akbank
|39.988.000.000
|0,74
|Enka İnşaat
|33.150.000.000
|0,90
|ASELSAN
|32.877.600.000
|2,44
|Turkcell
|31.834.000.000
|1,76
|Ereğli Demir Çelik
|31.360.000.000
|1,04
|Türk Telekom
|30.310.000.000
|3,21
|Bim Mağazalar
|29.437.056.000
|7,27
|İş Bankası (C)
|29.114.805.900
|0,49
|Ford Otosan
|27.844.708.500
|5,97
|Tüpraş
|27.821.573.120
|2,15
|Yapı ve Kredi Bank.
|22.215.744.877
|0,54
|İskenderun Demir Çelik
|21.402.000.000
|1,32
|Türk Hava Yolları
|20.037.600.000
|0,53
|Sabancı Holding
|19.526.665.620
|0,61
|Vakıflar Bankası
|15.075.000.000
|0,46
|Anadolu Efes
|14.423.684.207
|1,20
|Arçelik
|13.386.175.741
|1,39
|Tofaş Oto. Fab.
|13.260.000.000
|3,06
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)