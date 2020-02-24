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Borsa şirketlerinin piyasa değeri

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 242 milyar lira olarak hesaplandı.

24.02.2020 18:40 | Son Güncelleme: 24.02.2020 18:40Borsa şirketlerinin piyasa değeri
Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 242 milyar lira olarak hesaplandı.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)PDPD/DD
Koç Holding47.928.473.1451,32
Garanti Bankası45.108.000.0000,84
Akbank39.156.000.0000,72
Enka İnşaat33.000.000.0000,90
ASELSAN32.626.800.0002,42
Turkcell31.152.000.0001,73
Ereğli Demir Çelik30.345.000.0001,00
Türk Telekom29.400.000.0003,11
Bim Mağazalar29.303.472.0007,24
İş Bankası (C)28.304.811.3000,48
Tüpraş27.796.531.2002,14
Ford Otosan27.230.616.0005,84
Yapı ve Kredi Bank.21.793.392.3130,53
İskenderun Demir Çelik20.967.000.0001,29
Sabancı Holding19.179.796.9510,60
Türk Hava Yolları19.126.800.0000,51
Vakıflar Bankası14.550.000.0000,44
Anadolu Efes14.092.105.2591,17
Arçelik13.068.583.4851,35
Tofaş Oto. Fab.12.960.000.0002,99
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Garanti Bankası, Borsa İstanbul, Koç Holding, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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