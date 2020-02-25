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Borsa şirketlerinin piyasa değeri

Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 14.00 itibarıyla 1 trilyon 247 milyar lira oldu.

25.02.2020 14:24 | Son Güncelleme: 25.02.2020 14:24Borsa şirketlerinin piyasa değeri
Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 14.00 itibarıyla 1 trilyon 247 milyar lira oldu.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)PDPD/DD
Koç Holding47.979.191.1061,32
Garanti Bankası44.856.000.0000,83
Akbank38.844.000.0000,71
ASELSAN32.946.000.0002,44
Enka İnşaat32.900.000.0000,89
Turkcell31.614.000.0001,75
Ereğli Demir Çelik30.205.000.0001,00
Türk Telekom28.875.000.0003,06
Bim Mağazalar28.708.416.0007,09
İş Bankası (C)27.944.813.7000,47
Tüpraş27.621.237.7602,13
Ford Otosan26.914.797.0005,77
Yapı ve Kredi Bank.21.455.510.2610,52
İskenderun Demir Çelik20.996.000.0001,30
Sabancı Holding18.853.332.3220,57
Türk Hava Yolları18.657.600.0000,50
Vakıflar Bankası14.450.000.0000,44
Anadolu Efes14.186.842.1011,18
Tofaş Oto. Fab.13.160.000.0003,04
Arçelik12.973.981.5361,34
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Garanti Bankası, Borsa İstanbul, Koç Holding, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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