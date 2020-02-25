Borsa şirketlerinin piyasa değeri

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 249 milyar lira olarak hesaplandı.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Koç Holding
|47.497.370.477
|1,31
|Garanti Bankası
|44.772.000.000
|0,83
|Akbank
|38.740.000.000
|0,71
|ASELSAN
|33.219.600.000
|2,46
|Enka İnşaat
|33.100.000.000
|0,90
|Turkcell
|32.054.000.000
|1,78
|Ereğli Demir Çelik
|30.310.000.000
|1,00
|Türk Telekom
|29.295.000.000
|3,10
|Bim Mağazalar
|28.611.264.000
|7,07
|İş Bankası (C)
|27.989.813.400
|0,48
|Tüpraş
|27.370.818.560
|2,11
|Ford Otosan
|26.984.979.000
|5,78
|Yapı ve Kredi Bank.
|21.624.451.287
|0,53
|İskenderun Demir Çelik
|21.083.000.000
|1,30
|Sabancı Holding
|18.873.736.362
|0,57
|Türk Hava Yolları
|18.602.400.000
|0,50
|Vakıflar Bankası
|14.525.000.000
|0,44
|Anadolu Efes
|14.447.368.417
|1,20
|Tofaş Oto. Fab.
|13.340.000.000
|3,08
|Arçelik
|12.953.709.690
|1,34
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)