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Borsa şirketlerinin piyasa değeri

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 254 milyar lira olarak hesaplandı.

26.02.2020 18:42 | Son Güncelleme: 26.02.2020 18:42Borsa şirketlerinin piyasa değeri
Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 254 milyar lira olarak hesaplandı.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)PDPD/DD
Koç Holding48.689.242.5601,34
Garanti Bankası44.646.000.0000,83
Akbank39.416.000.0000,72
Enka İnşaat33.600.000.0000,91
ASELSAN33.060.000.0002,45
Turkcell31.636.000.0001,75
Ereğli Demir Çelik31.220.000.0001,03
Bim Mağazalar29.376.336.0007,26
Türk Telekom29.365.000.0003,11
İş Bankası (C)28.439.810.4000,48
Ford Otosan28.002.618.0006,00
Tüpraş27.295.692.8002,11
Yapı ve Kredi Bank.21.793.392.3130,53
İskenderun Demir Çelik21.344.000.0001,32
Sabancı Holding19.118.584.8330,57
Türk Hava Yolları18.271.200.0000,49
Vakıflar Bankası14.925.000.0000,45
Anadolu Efes14.388.157.8911,20
Tofaş Oto. Fab.13.610.000.0003,14
Arçelik13.068.583.4851,35
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Garanti Bankası, Borsa İstanbul, Koç Holding, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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