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Borsa şirketlerinin piyasa değeri

Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 14.00 itibarıyla 1 trilyon 221 milyar lira oldu.

27.02.2020 14:22 | Son Güncelleme: 27.02.2020 14:22Borsa şirketlerinin piyasa değeri
Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 14.00 itibarıyla 1 trilyon 221 milyar lira oldu.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)PDPD/DD
Koç Holding47.395.934.5551,31
Garanti Bankası43.428.000.0000,81
Akbank38.584.000.0000,71
Enka İnşaat33.250.000.0000,90
ASELSAN31.623.600.0002,34
Turkcell31.130.000.0001,72
Ereğli Demir Çelik30.310.000.0001,00
Bim Mağazalar29.242.752.0007,22
Türk Telekom28.035.000.0002,97
İş Bankası (C)27.809.814.6000,47
Ford Otosan27.353.434.5005,86
Tüpraş26.193.848.3202,02
Yapı ve Kredi Bank.21.371.039.7490,52
İskenderun Demir Çelik20.967.000.0001,29
Sabancı Holding18.669.695.9690,56
Türk Hava Yolları17.360.400.0000,46
Vakıflar Bankası14.575.000.0000,44
Anadolu Efes14.459.210.5221,20
Tofaş Oto. Fab.13.190.000.0003,05
Arçelik12.865.865.0231,33
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Garanti Bankası, Borsa İstanbul, Koç Holding, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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