Borsa şirketlerinin piyasa değeri

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD Koç Holding 47.395.934.555 1,31 Garanti Bankası 43.428.000.000 0,81 Akbank 38.584.000.000 0,71 Enka İnşaat 33.250.000.000 0,90 ASELSAN 31.623.600.000 2,34 Turkcell 31.130.000.000 1,72 Ereğli Demir Çelik 30.310.000.000 1,00 Bim Mağazalar 29.242.752.000 7,22 Türk Telekom 28.035.000.000 2,97 İş Bankası (C) 27.809.814.600 0,47 Ford Otosan 27.353.434.500 5,86 Tüpraş 26.193.848.320 2,02 Yapı ve Kredi Bank. 21.371.039.749 0,52 İskenderun Demir Çelik 20.967.000.000 1,29 Sabancı Holding 18.669.695.969 0,56 Türk Hava Yolları 17.360.400.000 0,46 Vakıflar Bankası 14.575.000.000 0,44 Anadolu Efes 14.459.210.522 1,20 Tofaş Oto. Fab. 13.190.000.000 3,05 Arçelik 12.865.865.023 1,33

Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 14.00 itibarıyla 1 trilyon 221 milyar lira oldu.BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)