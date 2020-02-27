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Borsa şirketlerinin piyasa değeri

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 208 milyar lira olarak hesaplandı.

27.02.2020 18:50 | Son Güncelleme: 27.02.2020 18:50Borsa şirketlerinin piyasa değeri
Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 208 milyar lira olarak hesaplandı.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)PDPD/DD
Koç Holding46.457.652.2761,28
Garanti Bankası42.798.000.0000,80
Akbank37.492.000.0000,69
Enka İnşaat32.700.000.0000,89
ASELSAN31.897.200.0002,36
Turkcell30.976.000.0001,72
Ereğli Demir Çelik29.925.000.0000,99
Bim Mağazalar29.036.304.0007,17
Türk Telekom28.070.000.0002,97
İş Bankası (C)27.494.816.7000,47
Ford Otosan26.967.433.5005,78
Tüpraş25.768.135.6801,99
İskenderun Demir Çelik20.996.000.0001,30
Yapı ve Kredi Bank.20.695.275.6460,50
Sabancı Holding18.322.827.3000,55
Türk Hava Yolları16.767.000.0000,45
Anadolu Efes14.399.999.9961,20
Vakıflar Bankası14.125.000.0000,43
Tofaş Oto. Fab.13.120.000.0003,03
Arçelik12.744.233.9461,32
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Garanti Bankası, Borsa İstanbul, Koç Holding, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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