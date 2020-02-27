Borsa şirketlerinin piyasa değeri

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD Koç Holding 46.457.652.276 1,28 Garanti Bankası 42.798.000.000 0,80 Akbank 37.492.000.000 0,69 Enka İnşaat 32.700.000.000 0,89 ASELSAN 31.897.200.000 2,36 Turkcell 30.976.000.000 1,72 Ereğli Demir Çelik 29.925.000.000 0,99 Bim Mağazalar 29.036.304.000 7,17 Türk Telekom 28.070.000.000 2,97 İş Bankası (C) 27.494.816.700 0,47 Ford Otosan 26.967.433.500 5,78 Tüpraş 25.768.135.680 1,99 İskenderun Demir Çelik 20.996.000.000 1,30 Yapı ve Kredi Bank. 20.695.275.646 0,50 Sabancı Holding 18.322.827.300 0,55 Türk Hava Yolları 16.767.000.000 0,45 Anadolu Efes 14.399.999.996 1,20 Vakıflar Bankası 14.125.000.000 0,43 Tofaş Oto. Fab. 13.120.000.000 3,03 Arçelik 12.744.233.946 1,32

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 208 milyar lira olarak hesaplandı.BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)