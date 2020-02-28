Borsa şirketlerinin piyasa değeri

Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 14.00 itibarıyla 1 trilyon 165 milyar lira oldu.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Koç Holding
|44.860.036.505
|1,24
|Garanti Bankası
|40.110.000.000
|0,75
|Akbank
|34.996.000.000
|0,64
|ASELSAN
|31.532.400.000
|2,34
|Enka İnşaat
|31.300.000.000
|0,85
|Ereğli Demir Çelik
|29.295.000.000
|0,97
|Turkcell
|29.150.000.000
|1,62
|Bim Mağazalar
|28.854.144.000
|7,13
|Türk Telekom
|26.705.000.000
|2,83
|Ford Otosan
|26.546.341.500
|5,69
|İş Bankası (C)
|26.369.824.200
|0,45
|Tüpraş
|25.417.548.800
|1,96
|İskenderun Demir Çelik
|20.619.000.000
|1,27
|Yapı ve Kredi Bank.
|19.597.158.979
|0,48
|Sabancı Holding
|17.547.473.807
|0,53
|Türk Hava Yolları
|15.897.600.000
|0,42
|Anadolu Efes
|13.914.473.681
|1,07
|Vakıflar Bankası
|13.375.000.000
|0,40
|Tofaş Oto. Fab.
|12.870.000.000
|2,97
|Arçelik
|12.453.670.818
|1,29
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)