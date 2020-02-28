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Borsa şirketlerinin piyasa değeri

Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 14.00 itibarıyla 1 trilyon 165 milyar lira oldu.

28.02.2020 14:32 | Son Güncelleme: 28.02.2020 14:32Borsa şirketlerinin piyasa değeri
Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 14.00 itibarıyla 1 trilyon 165 milyar lira oldu.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)PDPD/DD
Koç Holding44.860.036.5051,24
Garanti Bankası40.110.000.0000,75
Akbank34.996.000.0000,64
ASELSAN31.532.400.0002,34
Enka İnşaat31.300.000.0000,85
Ereğli Demir Çelik29.295.000.0000,97
Turkcell29.150.000.0001,62
Bim Mağazalar28.854.144.0007,13
Türk Telekom26.705.000.0002,83
Ford Otosan26.546.341.5005,69
İş Bankası (C)26.369.824.2000,45
Tüpraş25.417.548.8001,96
İskenderun Demir Çelik20.619.000.0001,27
Yapı ve Kredi Bank.19.597.158.9790,48
Sabancı Holding17.547.473.8070,53
Türk Hava Yolları15.897.600.0000,42
Anadolu Efes13.914.473.6811,07
Vakıflar Bankası13.375.000.0000,40
Tofaş Oto. Fab.12.870.000.0002,97
Arçelik12.453.670.8181,29
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Garanti Bankası, Borsa İstanbul, Koç Holding, Ekonomi

Kaynak: AA

28.02.2020 15:12:33