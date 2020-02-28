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Borsa şirketlerinin piyasa değeri

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 161 milyar lira olarak hesaplandı.

28.02.2020 18:50 | Son Güncelleme: 28.02.2020 18:50Borsa şirketlerinin piyasa değeri
Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 161 milyar lira olarak hesaplandı.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)PDPD/DD
Koç Holding43.617.446.4601,20
Garanti Bankası39.900.000.0000,74
Akbank35.152.000.0000,65
Enka İnşaat32.150.000.0000,87
ASELSAN31.350.000.0002,32
Turkcell30.448.000.0001,69
Bim Mağazalar29.169.888.0007,21
Ereğli Demir Çelik28.875.000.0000,95
Ford Otosan27.370.980.0005,87
Türk Telekom26.355.000.0002,79
İş Bankası (C)25.694.828.7000,44
Tüpraş25.367.464.9601,96
İskenderun Demir Çelik20.590.000.0001,27
Yapı ve Kredi Bank.19.343.747.4400,47
Sabancı Holding17.363.837.4530,52
Türk Hava Yolları16.215.000.0000,43
Tofaş Oto. Fab.13.280.000.0003,07
Vakıflar Bankası13.250.000.0000,40
Anadolu Efes12.990.789.4701,00
Arçelik12.555.030.0491,30
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Garanti Bankası, Borsa İstanbul, Koç Holding, Ekonomi

Kaynak: AA

28.02.2020 19:47:33