Borsa şirketlerinin piyasa değeri

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD Koç Holding 43.617.446.460 1,20 Garanti Bankası 39.900.000.000 0,74 Akbank 35.152.000.000 0,65 Enka İnşaat 32.150.000.000 0,87 ASELSAN 31.350.000.000 2,32 Turkcell 30.448.000.000 1,69 Bim Mağazalar 29.169.888.000 7,21 Ereğli Demir Çelik 28.875.000.000 0,95 Ford Otosan 27.370.980.000 5,87 Türk Telekom 26.355.000.000 2,79 İş Bankası (C) 25.694.828.700 0,44 Tüpraş 25.367.464.960 1,96 İskenderun Demir Çelik 20.590.000.000 1,27 Yapı ve Kredi Bank. 19.343.747.440 0,47 Sabancı Holding 17.363.837.453 0,52 Türk Hava Yolları 16.215.000.000 0,43 Tofaş Oto. Fab. 13.280.000.000 3,07 Vakıflar Bankası 13.250.000.000 0,40 Anadolu Efes 12.990.789.470 1,00 Arçelik 12.555.030.049 1,30

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 161 milyar lira olarak hesaplandı.BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)