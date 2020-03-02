Borsa şirketlerinin piyasa değeri

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 184 milyar lira olarak hesaplandı.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Koç Holding
|44.327.497.914
|1,22
|Garanti Bankası
|40.194.000.000
|0,75
|Akbank
|35.724.000.000
|0,66
|ASELSAN
|32.193.600.000
|2,38
|Enka İnşaat
|31.800.000.000
|0,86
|Turkcell
|30.404.000.000
|1,68
|Ereğli Demir Çelik
|28.910.000.000
|0,95
|Bim Mağazalar
|28.659.840.000
|7,08
|Ford Otosan
|28.072.800.000
|6,02
|Türk Telekom
|26.460.000.000
|2,80
|İş Bankası (C)
|26.144.825.700
|0,44
|Tüpraş
|25.367.464.960
|1,96
|İskenderun Demir Çelik
|20.764.000.000
|1,28
|Yapı ve Kredi Bank.
|20.188.452.569
|0,49
|Sabancı Holding
|18.077.978.829
|0,54
|Türk Hava Yolları
|16.284.000.000
|0,43
|Vakıflar Bankası
|13.650.000.000
|0,41
|Anadolu Efes
|13.440.789.470
|1,04
|Tofaş Oto. Fab.
|13.270.000.000
|3,07
|Arçelik
|12.325.282.459
|1,28
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)