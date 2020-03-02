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Borsa şirketlerinin piyasa değeri

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 184 milyar lira olarak hesaplandı.

02.03.2020 18:48 | Son Güncelleme: 02.03.2020 18:48Borsa şirketlerinin piyasa değeri
Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 184 milyar lira olarak hesaplandı.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)PDPD/DD
Koç Holding44.327.497.9141,22
Garanti Bankası40.194.000.0000,75
Akbank35.724.000.0000,66
ASELSAN32.193.600.0002,38
Enka İnşaat31.800.000.0000,86
Turkcell30.404.000.0001,68
Ereğli Demir Çelik28.910.000.0000,95
Bim Mağazalar28.659.840.0007,08
Ford Otosan28.072.800.0006,02
Türk Telekom26.460.000.0002,80
İş Bankası (C)26.144.825.7000,44
Tüpraş25.367.464.9601,96
İskenderun Demir Çelik20.764.000.0001,28
Yapı ve Kredi Bank.20.188.452.5690,49
Sabancı Holding18.077.978.8290,54
Türk Hava Yolları16.284.000.0000,43
Vakıflar Bankası13.650.000.0000,41
Anadolu Efes13.440.789.4701,04
Tofaş Oto. Fab.13.270.000.0003,07
Arçelik12.325.282.4591,28
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Garanti Bankası, Borsa İstanbul, Koç Holding, Ekonomi

Kaynak: AA

2.03.2020 20:14:29