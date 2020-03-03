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Borsa şirketlerinin piyasa değeri

Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 14.00 itibarıyla 1 trilyon 215 milyar lira oldu.

03.03.2020 14:28 | Son Güncelleme: 03.03.2020 14:28Borsa şirketlerinin piyasa değeri
Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 14.00 itibarıyla 1 trilyon 215 milyar lira oldu.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)PDPD/DD
Koç Holding46.051.908.5881,27
Garanti Bankası42.168.000.0000,78
Akbank37.492.000.0000,69
ASELSAN33.402.000.0002,47
Enka İnşaat32.400.000.0000,88
Turkcell31.218.000.0001,73
Ereğli Demir Çelik29.645.000.0000,98
Bim Mağazalar29.133.456.0007,20
Ford Otosan27.914.890.5005,98
Türk Telekom27.545.000.0002,92
İş Bankası (C)27.269.818.2000,46
Tüpraş25.718.051.8401,98
Yapı ve Kredi Bank.21.371.039.7490,52
İskenderun Demir Çelik21.083.000.0001,30
Sabancı Holding18.812.524.2440,57
Türk Hava Yolları16.753.200.0000,45
Vakıflar Bankası14.350.000.0000,43
Anadolu Efes13.582.894.7331,05
Tofaş Oto. Fab.13.500.000.0003,12
Arçelik12.595.573.7411,30
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Garanti Bankası, Borsa İstanbul, Koç Holding, Ekonomi

Kaynak: AA

3.03.2020 15:01:52