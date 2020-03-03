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Borsa şirketlerinin piyasa değeri

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 227 milyar lira olarak hesaplandı.

03.03.2020 18:38 | Son Güncelleme: 03.03.2020 18:38Borsa şirketlerinin piyasa değeri
Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 227 milyar lira olarak hesaplandı.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)PDPD/DD
Koç Holding46.153.344.5101,27
Garanti Bankası42.798.000.0000,80
Akbank37.596.000.0000,69
ASELSAN34.747.200.0002,57
Enka İnşaat32.400.000.0000,88
Turkcell31.460.000.0001,74
Ereğli Demir Çelik29.785.000.0000,98
Bim Mağazalar29.145.600.0007,20
Türk Telekom28.525.000.0003,02
İş Bankası (C)27.629.815.8000,47
Ford Otosan27.423.616.5005,88
Tüpraş25.592.842.2401,97
Yapı ve Kredi Bank.21.624.451.2870,53
İskenderun Demir Çelik21.025.000.0001,30
Sabancı Holding18.649.291.9290,56
Türk Hava Yolları16.863.600.0000,45
Vakıflar Bankası14.750.000.0000,45
Tofaş Oto. Fab.13.800.000.0003,19
Anadolu Efes13.464.473.6811,04
Arçelik12.771.263.0741,32
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Garanti Bankası, Borsa İstanbul, Koç Holding, Ekonomi

Kaynak: AA

3.03.2020 19:43:10