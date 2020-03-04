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Borsa şirketlerinin piyasa değeri

Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 14.00 itibarıyla 1 trilyon 244 milyar lira oldu.

04.03.2020 14:46 | Son Güncelleme: 04.03.2020 14:46Borsa şirketlerinin piyasa değeri
Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 14.00 itibarıyla 1 trilyon 244 milyar lira oldu.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (Günlük) 04.03.2020PDPD/DD
Koç Holding46.051.908.5881,27
Garanti Bankası43.890.000.0000,82
Akbank38.792.000.0000,71
ASELSAN35.568.000.0002,63
Enka İnşaat33.000.000.0000,90
Turkcell32.230.000.0001,79
Ereğli Demir Çelik29.575.000.0000,98
Bim Mağazalar29.400.624.0007,26
İş Bankası (C)28.214.811.9000,48
Türk Telekom27.965.000.0002,96
Ford Otosan26.862.160.5005,76
Tüpraş25.467.632.6401,96
Yapı ve Kredi Bank.22.046.803.8510,54
İskenderun Demir Çelik20.996.000.0001,30
Sabancı Holding19.424.645.4230,58
Türk Hava Yolları16.532.400.0000,44
Vakıflar Bankası14.875.000.0000,45
Tofaş Oto. Fab.13.790.000.0003,19
Anadolu Efes13.677.631.5751,05
Arçelik12.764.505.7921,32
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Garanti Bankası, Borsa İstanbul, Koç Holding, Ekonomi

Kaynak: AA

4.03.2020 15:40:08